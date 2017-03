Roditelje obradovao besplatni vrtić, ali se pitaju koliko će to potrajati

Umag će od 1. travnja imati u cijelosti besplatne gradske vrtiće za svu djecu. Gradonačelnik Vili Bassanese vijest je priopćio prošlog tjedna na otvorenju desetog umaškog vrtića koji nosi naziv Radost. Roditelji su za djecu do sada plaćali oko 600 kuna mjesečno, a od travnja će se novac, kažu iz Ureda gradonačelnika, osigurati iz gradskog proračuna.

- Vijest o besplatnim vrtićima nas je svih iznenadila, posebno roditelje. To će dobro utjecati na natalitet u gradu Umagu. Trenutno čekamo odluku gradonačelnika, prema kojoj ćemo i postupiti, kaže Marija Adamović, ravnateljica Dječjeg vrtića i jaslica Duga.

U vrtićima 565 djece

Vrtić Duga pohađa 350 mališana, raspoređenih u osam jasličkih i 14 vrtićkih skupina o kojima brine 43 odgajatelja. Talijanski dječji vrtić Vrtuljak-Girotondo pohađa ukupno 215 djece, u 9 vrtićkih i 5 jasličkih skupina. Dakle riječ je o ukupno 565 djece koja pohađa predškolske ustanove.

Eminentni PR stručnjak i stručnjak za političke komunikacije Krešimir Macan prilikom gostovanja na televiziji N1 o skorašnjim izborima osvrnuo se i na recentne događaje u Umagu. Njegov je komentar da je odluka o besplatnim vrtićima populistička i dugoročno neodrživa.

Pitali smo roditelje što misle o iznenadnoj odluci gradonačelnika o besplatnom vrtiću, bez liste čekanja, s najvišim stručnim standardima u Hrvatskoj. Za roditelje je to bila velika vijest, ali reakcije su podijeljene. Neki se tome vesele, dok su drugi ipak skeptični. Pitaju se dokle će to trajati, hoće li takav izdatak podnijeti gradski proračun te tko će na koncu platiti vrtić, s obzirom da ništa nije besplatno. Također, primijetili smo i neupućenost roditelja što se tiče cjelokupne situacije sa besplatnim vrtićima i njegovim financiranjem. Neki smatraju da će se novac namaknuti iz europske unije što ipak nije ostvarivo.

Irena, majka troje djece, kaže da ju je vijest o besplatnim vrtićima oduševila, naročito stoga što to nije očekivala.

-Trenutno imam sina koji ide u vrtić, no ove godine kreće i moja kćer. Do nedavno sam plaćala vrtić za najstarijeg sina, sada već prvašića. Mislim da će odluka gradonačelnika zaživjeti i trajati, s obzirom da je to novac iz Europske unije, smatra ona.

Mjesečno 600 kuna

Pri dolasku u vrtić po svoje dijete zatekli smo i Umažanku Jelenu. Do sada je i ona plaćala 600 kuna mjesečno vrtić. Odluka je i nju iznenadila i kaže da se nada kako će ipak biti realizirana.

- Što se tiče odluke, iskreno govoreći, mislim da to proračun neće trpjeti. Ukoliko nekome dajete, drugome se to mora i oduzeti, kaže Đurđica Maras, baka djevojčice koja pohađa umaški vrtić, ujedno i odgojiteljica.

Oni pak koji nisu bili te sreće i koji su čitavo vrijeme pohađanja vrtića mjesečni iznos za svoje dijete ipak trebali plaćati, pomalo se osjećaju zakinuti. Tako nam je jedan roditelj na naše pitanje kazao da ne bi želio komentirati odluku o besplatnim vrtićima i dodao da se ista mogla donijeti i ranije, obzirom da je, kako kažu, moguća.

Osim Suncokreta područni odjeli se neće gasiti

Što se tiče novog dječjeg vrtića Radost, od Marije Adamović i ravnateljice TDV Vrtuljak-Girotondo Ondine Šimičić doznajemo da se još uvijek ne zna točno koje će se sve skupine preseliti u njega. Za početak će to biti skupina iz PO ''Suncokret'' koja se trenutno nalazi u prostorijama Istraturista te jedna skupina iz PO ''Bambi'' koja se, kažu, nalazi u neadekvatnim uvjetima. Do kraja mjeseca bi se sa sigurnošću trebalo znati kojih će dvjesto mališana pohađati novi vrtić. Područni se odjeli, osim Suncokreta, neće gasiti, doznajemo od ravnateljica. (Tea GRGIĆ)