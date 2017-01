Divovska fjonda - novost za ljubitelje adrenalina

Adrenalinski park u Glavanima, koji na Barbanštinu mami tisuće stranih i domaćih turista, uskoro dobiva još jednu atrakciju - human slight shot, tzv. ljudski katapult ili, po domaću, divovsku fjondu za ljubitelje adrenalina.

Vlasnici parka Nevenko Bulić i Nigel Simpson kažu da će osoba u fjondi biti vezana posebnim pojasom s protutrzajnim nosačem kako ne bi došlo do ozljede vratne kralježnice prilikom katapultiranja koje će osigurati horizontalan let zrakom dug stotinu metara na visini od deset metara.

Bungee jumping

- Osim katapulta, postavit ćemo i toranj visok 20 metara koji će služiti kao pozicija za slobodno bacanje, poput bungee jumpinga. Investicije su to vrijedne milijun kuna za koje čekamo kredit koji je pred odobrenjem. Postavit ćemo i zidove za penjanje, nabraja Bulić.

Park s 40-ak sprava zasad se prostire na hektar i pol, a nakon postavljanja novih atrakcija proširit će se na dva hektara. U međuvremenu, svi stari stupovi od alepskog bora zamijenjeni su hrastovim.

- Iako je većina starih borovih stupova bila u dobrom stanju, zamijenjeni su jer smo nabavili hrastove koji su puno otporniji i dugotrajniji. Postavili smo i nove platforme, veli Bulić te najavljuje da će park biti otvoren i za predstojeće blagdane i Novu godinu.

- Imamo najave domaćih turista iz unutrašnjosti Hrvatske koji dolaze na odmor u Istru. Bit ćemo otvoreni non-stop. Puno gostiju dolazi i rado nas posjećuju ukoliko im to vremenske prilike dozvole, kaže Bulić.

Adrenalinski park u Glavanima jedan je od turistima, ali i Istranima zanimljivijih punktova koji je posljednjih godina značajno oživio turistički proizvod Barbanštine. Ovdje ciljano dolaze ne samo Europljani, nego ljudi iz cijelog svijeta, čak iz Katmandua u Nepalu. Bulić je park otvorio prije šest godina zajedno s poslovnim partnerom Nigelom Simpsonom, koji je svoj engleski dom zamijenio Glavanima, gdje živi već 13 ljeta.

- Cijela općina je prepoznata zahvaljujući i nama jer ovdje dolaze ljudi iz cijelog svijeta. Podržavaju nas i Općina i Turistička zajednica Barbana koja nas reklamira i dijeli gostima letke. Posebno nas raduje suradnja svih subjekata koji rade u turizmu, uključujući restorane, privatne iznajmljivače smještajnih kapaciteta i ranč Barba Tone. Gotovo svi subjekti koji se bave turizmom su na neki način udruženi, svi imaju višestruku korist. Mi šaljemo ljude u lokalne restorane kojih ima šest, sedam u radijusu od četiri, pet kilometara, pripovijeda Bulić. Nigel je, dodaje, nevjerojatno svestrana osoba bez koje se ne bih upustio u ovaj pothvat.

- Moja se kuća nalazi odmah pored parka, a Nigel je kupio kuću udaljenu 300 metara od moje. Tada sam imao bagere, njemu je trebalo očistiti teren oko kuće i tako smo se upoznali, veli Bulić. Pitamo Nigela zbog čega je odlučio nastaniti se u Glavanima, je li ljepše ovdje ili u Engleskoj, a on odvraća: „Nisam glup!“

Parkom godišnje prođe oko deset tisuća ljudi, a u šest godina svoju je spretnost na adrenalinskim spravama iskušalo oko 70 tisuća ljudi. Obilazak parka traje tri sata, ali ljudi ovdje mogu provesti cijeli dan, ukoliko to žele. Vrijeme nije ograničeno, a cijena se kreće od 230 do 500 kuna, ovisno o obuhvaćenom dijelu parka koji je otvoren cijele godine, svakim danom od 9 do 17, a ljeti do 20 sati.

Zadovoljni poslom

- Vrlo smo zadovoljni poslom. Autobusom nam zna doći grupa od 30, pa i 60 ljudi. Kada smo krenuli, bili smo prvi adrenalinski park u Istri, a sada ih ima nekoliko, mada su puno manji od našeg zbog jednostavnog razloga što se prostiremo na hektar i pol, a na raspolaganju su nam ukupno četiri hektara. Sve sprave sami izrađujemo, osim industrijskog materijala koji ne možemo proizvesti. Dolaze nam ciljane grupe i individualci, polovica su stranci, polovica domaći, no ljeti ipak većinom strani turisti. U pred i posezoni ovdje dolaze grupe na team building, školarci, vrtićarci, i to ne samo iz Istre, nego iz cijele Hrvatske. Puno je dolazaka iz Zagreba gdje je sjedište velikih tvrtki , poput T-Coma, Juba i raznih IT kompanija, koje organiziraju team building, nabraja Bulić te dodaje da puno surađuju i s agencijom Istra Adventure koja organizira quad safari. Gosti se quadovima voze okolicom, sve do Raklja i mora. U obilasku prirodnih ljepota provedu dva, tri sata i onda dođu u Adrenalinski park u Glavane. (Mirjana VERMEZOVIĆ IVANOVIĆ)