Ljetna cestarina od Rijeke do Zagreba sa 70 na 77 kn

Autoceste će poskupjeti i bit će uvedena sezonska cestarina za tromjesečno ljetno razdoblje od 1. srpnja do 31. rujna. Novi sustav i nove cijene predlažu se u pregovorima hrvatske Vlade sa Svjetskom bankom, koji se vode već godinu dana u nastojanju da se dogovori financijski aranžman težak više od dvije milijarde eura kojim bi se refinancirali krediti iz razdoblja izgradnje autocesta.

Jedan od zahtjeva Svjetske banke jest i korigiranje cestarina, koje bi tako trebale biti povećane za 10 posto u ljetnom periodu, i počele bi se sezonski primjenjivati već ovog ljeta u razdoblju od 1. srpnja do 31. rujna. Pregovore operativno vodi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, a konačna odluka još uvijek nije usvojena, te će o tome hrvatska Vlada tek raspravljati.

Rigorozniji zahtjev

Kako neslužbeno doznajemo, tijekom pregovora na stolu je bio i daleko rigorozniji zahtjev Svjetske banke koja je tražila povećanje cestarine za čak 30 posto, te vezanje cijena cestarine uz stopu inflacije, što bi drastično poskupilo korištenje autocesta u Hrvatskoj. Takav je prijedlog definitivno odbijen, ali bi prema posljednjem prijedlogu cestarine ipak trebale poskupjeti.

Prije bilo kakvog poskupljenja namjerava se provesti usklađivanje cestarina u ARZ-u i HAC-u po kilometru, pa bi sve autoceste u ingerenciji HAC-a trebale poskupjeti za 5 posto u odnosu na dosadašnju cijenu. To znači da bi dionice u nadležnosti ARZ-a ostale na istim cijenama, a riječ je o autocesti Rijeka - Zagreb, Krčkom mostu i autocesti Rijeka - Rupa. Prvo povećanje cestarina za 5 posto i to za cijelu godinu tako bi se odnosilo na autocestu Zagreb - Split - Ploče, autocestu Bregana - Zagreb - Lipovac, autocestu Zagreb - Goričan, te ostale nešto kraće dionice u nadležnosti HAC-a. Neslužbeni izračuni pokazuju da bi za osobne automobile cestarina od Zagreba do Splita poskupjela sa sadašnje 174 kune na 183 kune, na autocesti Zagreb - Lipovac cijena bi porasla sa 122 na 128 kuna, a od Zagreba do Goričana sa 42 na 44 kune. Time bi se prvo provelo usklađivanje između ARZ-a i HAC-a, a zatim bi trebale biti utvrđene visine novi sezonskih ljetnih cestarina, koje rastu za 10 posto, jednako i u ARZ-u i HAC-u.

Tako bi ljetna cijena putovanja od Rijeke do Zagreba porasla sa 70 na 77 kuna za osobne automobile ili 1. kategoriju vozila, Krčki most bi poskupio s 35 na 38 ili 39 kuna, a autocesta Rijeka - Rupa sa 8 na 9 kuna.

Ljetna sezonska cestarina na autocesti Zagreb - Split koštala bi oko 202 kune, od Zagreba do Lipovca 141 kunu, od Zagreba do Goričana 48 ili 49 kuna.

Kako pregovori sa Svjetskom bankom još uvijek traju, resorni ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković nije želio komentirati detalje i projekcije novih cijena cestarine, ali je za naš list naglasio kako se nipošto ne želi dozvoliti prodaja ili eventualna monetizacija autocesta protiv čega se javno peticijom izjasnilo oko 500 tisuća građana Hrvatske.

Dug stiže na naplatu

Ukupan dug hrvatskih autocesta iznosi oko 5,2 milijardi eura, ove godine na naplatu dolazi 1,2 milijardi eura, a sljedeće godine još i više. To je veliki problem za državne financije koji treba riješiti i odluku moramo donijeti što prije. Prije godinu dana, nakon što smo odustali od prodaje autocesta, u suradnji sa Svjetskom bankom krenuli smo u razgovore i tu nije riječ samo o kreditu, već restrukturiranju cijelog cestarskog sektora, paketu reformskih mjera čiji je cilj smanjiti rashode i povećati prihode, te učiniti cestarski sustav održivim i stabilnim što sada nije slučaj. Mi smo bili pred izborom - ili restrukturiranje ili prodaja autocesta, a ovo je po meni bolje rješenje, tim više što će niz dogovorenih reformi omogućiti veću efikasnost cijelog sustava, pored čega Hrvatska dugoročno ostaje vlasnik svojih autocesta. Sezonsko povećanje cestarina predstavlja po meni prihvatljivo rješenje, sve drugo značilo bi da odustajemo od hrvatskih autocesta i idemo u smjeru privatizacije,koja po meni nije dobra opcija - kazao je Butković. (Darko PAJIĆ)